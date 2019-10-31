Санкт-Петербург, , 20:32 — REGNUM Учреждения образования Петербурга имеют определенную степень защиты, которая не допускает посторонних и даже родителей в детские сады и школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила зампред комиссии Заксобрания Петербурга по правопорядку и законности, бывший сотрудник милиции Вера Сергеева.

«Попробуйте зайти в детский сад, попробуйте зайти в школу — у вас не получится. Я имею в виду в Петербурге», — прокомментировала Сергеева трагический случай в Нарьян-Маре, где посторонний мужчина попал в детсад и убил шестилетнего мальчика. Охранник открыл дверь дистанционно и пустил преступника с ножом в дошкольное учреждение.

«Человеческий фактор сработал. Был охранник, который на своем месте не сделал то, что от него требовалось согласно должностным полномочиям», — сказала депутат Петербурга.

Вера Сергеева сопереживает жертвам трагедии. «Это очень печально. Я сама бабушка семерых внуков. И я знаю, как непросто попасть у нас и в школу, и в детский сад. Родители всех наших первоклашек ждут около здания», — добавила парламентарий.

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