Светлогорск, Калининградская область, , 20:23 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал предложение о централизации государственных закупок и возможности организации межрегиональных закупок — об этом шла речь сегодня, 31 октября, на расширенном заседании президиума Государственного совета по здравоохранению, которое провёл в Светлогорске Калининградской области президент России Владимир Путин.

«Несколько регионов объединяются и проводят закупку, например, дорогой техники вместе. Это позволит сэкономить, создав больший объем закупки и получив большую скидку от производителя», — пояснил Андрей Никитин.

По словам новгородского губернатора, для этого необходимо внести изменения в федеральное законодательство, и с такой просьбой главы регионов обратились к президенту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин отметил, что сейчас более 60% граждан «невысоко оценивают качество здравоохранения, и в основном это относится к его первичному звену». Президент поручил разработать программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах до 10 января и принять их до 1 июля 2020 года.