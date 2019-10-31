Тула, 31 октября 2019, 20:19 — REGNUM Ситуацию с тлеющими отходами вблизи деревни Подиваньково Щекинского района Тульской области, которая стала предметом обращения ОНФ в прокуратуру, корреспонденту ИА REGNUM 31 октября официально прокомментировали в министерстве природных ресурсов Тульской области.
Как пояснили в ведомстве, в 2018 году администрацией Щёкинского района был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО д. Подиваньково Щекинского района» с ООО «Размах ГП». Речь шла о рекультивации полигона на площади 8,8 га, стоимость работ составила 130,2 млн рублей, уточнили в министерстве.
Комментируя информацию о том, что мусор в этом районе «тлеет», в ведомстве сообщили, что с начала 2019 года на объекте рекультивации и прилегающей территории очагов возгорания и тления не зафиксировано, жалоб по данным фактам не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о территории в районе деревни Подиваньково Щекинского района Тульской области — местные жители сообщают, что свалку не рекультивировали по нормативам, а просто присыпали землёй. Представители местного отделения ОНФ инициировали прокурорскую проверку.
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