Тула, , 20:19 — REGNUM Ситуацию с тлеющими отходами вблизи деревни Подиваньково Щекинского района Тульской области, которая стала предметом обращения ОНФ в прокуратуру, корреспонденту ИА REGNUM 31 октября официально прокомментировали в министерстве природных ресурсов Тульской области.

Как пояснили в ведомстве, в 2018 году администрацией Щёкинского района был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО д. Подиваньково Щекинского района» с ООО «Размах ГП». Речь шла о рекультивации полигона на площади 8,8 га, стоимость работ составила 130,2 млн рублей, уточнили в министерстве.

«Территория, расположенная в районе объекта рекультивации, не относится к полигону и соответственно не могла быть включена в проект рекультивации. Вместе с тем, учитывая наличие решения суда о необходимости организовать сбор и транспортирование бытовых отходов и мусора с территории, прилегающей к рекультивированному объекту, были проведены работы по очистке прилегающей территории. Однако на данной территории всё еще есть локальные очаги захламления. Администрацией МО Щекинский район будут организованы дополнительные мероприятия по полной очистке соответствующих участков», — сообщили в минприроды региона.

Комментируя информацию о том, что мусор в этом районе «тлеет», в ведомстве сообщили, что с начала 2019 года на объекте рекультивации и прилегающей территории очагов возгорания и тления не зафиксировано, жалоб по данным фактам не поступало.

«Дополнительно сообщаем, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» осуществляется мониторинг состояния объекта рекультивации с декабря 2018 года с целью предупреждения негативных последствий», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о территории в районе деревни Подиваньково Щекинского района Тульской области — местные жители сообщают, что свалку не рекультивировали по нормативам, а просто присыпали землёй. Представители местного отделения ОНФ инициировали прокурорскую проверку.

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