Магас, , 20:06 — REGNUM В Ингушетии найден ребенок, которого бросила мать на улице села Сагопши в Малгобекском районе. Мальчика обнаружил местный житель неподалеку от своего дома. Мужчина решил его усыновить, пишет 31 октября «Интерфакс-Юг».

По данным агентства, ребенку на вид три недели от роду. Сельчанин, нашедший его, рассказал, что завернутого в пеленки мальчика он отнес в больницу. Там его обследовали и установили, что он здоров.

Мужчина сообщил о находке в органы опеки и в комиссию по делам несовершеннолетних. На гражданина, нашедшего мальчика, планируется оформить опеку, а в дальнейшем он намерен усыновить новорожденного, рассказали в администрации села.