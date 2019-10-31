Великий Новгород, , 20:01 — REGNUM В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 31 октября, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя итоги заседания президиума Государственного совета, которое провёл в Светлогорске Калининградской области президент России Владимир Путин.

«Такая программа в Новгородской области уже разрабатывается. В январе мы должны будем согласовать ее с минздравом и другими ведомствами. Эта программа будет учитывать в том числе необходимость дополнительных средств на ремонт, новое строительство, приобретение техники и оборудования. Деньги на это в федеральном бюджете есть, и задача — как можно быстрее сформировать программу с учетом транспортной доступности, программ социально-экономического развития районов», — прокомментировал Никитин.

Президент поручил разработать программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах до 10 января 2020 года и принять их до 1 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с начала 2019 года проходит реформирование системы здравоохранения. Целью изменений власти ставят повышение качества и доступности медицины, а также улучшение первичной диагностики. Так, например, выполнение плана диспансеризации населения включено в критерии эффективности деятельности глав муниципальных районов. В 2018 году диспансеризацию прошли 74 тыс. жителей области, в 2019 году власти диспансеризацией намерены охватить не менее 80 тыс. человек. При этом не все изменения жители Новгородской области воспринимают позитивно: против объединения больниц, сокращения работы скорой помощи и ликвидации круглосуточных стационаров прошла серия митингов в ряде районов области.