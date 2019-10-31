Могадишо, , 20:40 — REGNUM Власти Сомали подписали дорожную карту с подробным описанием мер и практических действий по предотвращению правонарушений в отношении детей, а также мер по освобождению детей, вынужденных участвовать в боевых действиях, и реинтеграции их в общины. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Сделка, заключению которой активно способствовала специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба, привела к тому, что Могадишо обязался положить конец вербовке и использованию детей-солдат в гражданской войне.

Данный вопрос связан с тем, что вербовка и использование детей-солдат в качестве комбатантов в вооруженных конфликтах террористическими группами, такими как «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остается одной из основных проблем в Сомали.

Согласно докладу ООН о детях и их участии в вооруженных конфликтах, вооруженные группы насильно завербовали и использовали в конфликте 2228 мальчиков и 72 девочки в 2018 году в Сомали.

Министр обороны Сомали Хасан Али Мохамед подчеркнул приверженность правительства прекращению нарушений прав детей, в том числе насильственной вербовки. «Правительство не принимает на работу граждан до 18 лет. Хотя есть и другие элементы, такие как террористические группировки, которые используют детей в малолетнем возрасте», — сказал Мохамед.

Ранее Гамба также посетила Байдоа, где она объявила о запуске проекта Фонда миростроительства стоимостью 2 миллиона долларов США, направленного на предотвращение вербовки детей и реинтеграции детей, ранее связанных с вооруженными силами и группами, обратно в общество.