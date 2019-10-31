Москва, , 19:39 — REGNUM 7 ноября в московском дизайн-центре Casa Ricca Expo состоится благотворительный показ коллекций известных дизайнеров и модный аукцион: вырученные средства будут направлены фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» Об этом сообщает официальный сайт фонда.

Программа будет состоять из модных показов, разбитых на три блока. В каждом блоке модельеры продемонстрируют новые коллекции одежды и аксессуаров, а также все дизайнеры представят на аукцион по одному образу, которые смогут приобрести зрители.

Среди брендов, участвующих в показе есть и иностранные марки, и известные российские проекты. Так, на аукционе можно будет увидеть марки CHIPOODL актера Ивана Макаревича, бренд «Svetlana Evstigneeva», «OFERA» by Oksana Fedorova и многие другие.