Аддис-Абеба, , 20:03 — REGNUM Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что эфиопские репатрианты с восточного миграционного пути Африки возвращаются в свою страну со скоростью около 1000 мигрантов в месяц. Ожидается, что число репатриантов из Эфиопии, которым помогает МОМ, удвоится в 2019 году. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Согласно заявлению МОМ, только с января 2019 года власти Эфиопии отчитались, что помогли вернуться на родину 9 200 людям. Это примерно в два раза больше, чем в 2018 году, когда международная организация оказала помощь 5382 желающим репатриации.

Согласно отчету МОМ, большинству эфиопских репатриантов оказали помощь после того, как они оказались без средств к возвращению на родину на традиционных миграционных маршрутах, таких как восточный миграционный маршрут, который простирается от Африканского Рога до ОАЭ в Персидском заливе.

Многие мигранты, которые ввязываются в такое опасное путешествие, попадают в крайне сложные ситуации, которые требуют различных форм поддержки. К ним относятся финансовая помощь, немедленная помощь по прибытии с размещением и медицинским осмотром, а также специализированная поддержка, такая как розыск семьи и услуги по воссоединению несопровождаемых детей.

«Из-за ограниченного финансирования наша поддержка часто ограничивается лишь оказанием немедленной помощи после прибытия», — сообщил координатор программы МОМ в Эфиопии по оказанию помощи в добровольном возвращении и реинтеграции в общество, а также в управлении иммиграцией и границами Хьюго Дженест.

Непосредственная помощь МОМ репатриантам после прибытия в Эфиопию стала возможной благодаря щедрому финансированию со стороны министерства иностранных дел Дании и Бюро по народонаселению, беженцам и миграции Государственного департамента США.