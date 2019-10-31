Грозный, , 19:37 — REGNUM В Чечню прибыл известный сирийский путешественник и писатель Аднан Азам. Он совершает путешествие верхом на коне из Дамаска в Москву и сделал остановку в Грозном, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

На границе Чечни и Дагестана путешественника встретил министр ЧР по физической культуре и спорту Муса Ханариков. В республике гость пробудет два дня, после чего продолжит свой путь.

«У Аднана Азама мечта — подарить арабского скакуна президенту Российской Федерации Владимиру Путину» , — рассказал министр спорта Чечни.

Сам сириец рассказал, что начал свое путешествие в столицу России в апреле 2019 года. Цель его — высказать в пути благодарность всем странам и народам, которые оказывают поддержку Сирии. За полгода Аднан Азам посетил уже Иорданию, Ирак, Иран и Азербайджан.