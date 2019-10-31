Москва, , 19:34 — REGNUM Общее число врачей в России по итогам 2018 года увеличилось более чем на 400 человек. Об этом 31 октября заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, комментируя заявление министра здравоохранения России Вероники Скворцовой в интервью РБК.

«Абсолютное количество врачей в России по итогам 2018 года увеличилось более чем на 400 человек. Это означает, что естественную убыль кадров в здравоохранении удалось остановить», — заявил Салагай.

В то же время увеличение численности носит неравномерный характер, поскольку в части регионов численность врачей возросла, но в части — сократилась. Одним из важных факторов является миграция медиков в соседние регионы, указал Салагай.

«Для регионов, близко расположенных к Москве, обеспечение кадрами является очень серьезным вызовом, так как часто специалист предпочитает испытывать неудобства, связанные с работой в соседнем регионе, но получать более высокую зарплату», — пояснил он.

По данным государственного федерального статистического наблюдения, в Томской области в 2018 году отмечается прирост численности врачей на 136 человек в сравнении с предшествующим годом, в Новосибирской области этот рост составил 85 человек.

В то же время в Бурятии численность врачей сократилась на 15 человек, а в Омской области — на 104.

«В целом же в Сибири, к сожалению, пусть и незначительное, но снижение численности медиков. Снижение численности фиксируется и на Дальнем Востоке», — констатировал Салагай.

Ранее Минздрав распространил ошибочную информацию о том, что количество врачей сократилось в 54 регионах. При этом в Бурятии, Якутии, Новосибирской и Томской областях сокращение составило до 50%.

Позже эти данные были опровергнуты — как сообщили в пресс-службе Минздрава, неверная информация была выпущена в связи с технической ошибкой. С опровержением неверных данных выступили и власти регионов.