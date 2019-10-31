Мурманск, , 19:28 — REGNUM Мурманская область примет участие в пилотном проекте по модернизации лекарственного обеспечения граждан, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам заседания президиума Госсовета в Светлогорске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, в Мурманской области стартует разработка программы комплексной модернизации первичного звена здравоохранения. Проблемы «первички» стали главной темой заседания президиума Госсовета.

Напомним, открывая заседание, Владимир Путин отметил ряд ключевых проблем нынешнего состояния первичного звена в стране: это низкая доступность поликлиник, амбулаторий, ФАПов и больниц; плохое состояние зданий и скудная оснащённость оборудованием; дефицит кадров. На финансирование модернизации первичного звена медпомощи в федеральном бюджете на три ближайших года заложено дополнительно 150 млрд рублей.«Мы уже проводим глубокий аудит состояния всех наших поликлиник и амбулаторий, их материально-технической базы, эффективности их работы, кадрового обеспечения, изучаем отзывы граждан. Исходя из полученных данных сформируем конкретную, пошаговую программу перезагрузки нашей «первички», под которую можно будет получить федеральное финансирование. Времени у нас немного, но в ходе реализации антикризисных мер в рамках Плана 100 шагов определённую картину мы уже получили, так что сейчас будет проще», — отметил Андрей Чибис.