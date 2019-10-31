Чебоксары, , 19:25 — REGNUM В Чувашии 1 ноября начинаются мероприятия, посвящённые Дню народного единства, которые пройдут во всех муниципалитетах. Всего запланировано более 500 событий, при этом особое внимание будет уделено народной и национальной составляющей — в частности, состоятся фольклорные праздники, концерты с участием профессиональных и самодеятельных коллективов, национальных диаспор, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Чувашии власти подчёркивают, что в республике сохраняются межнациональный «мир и согласие», «сплоченность и единение всех народов и национальностей».

Планируется, что в праздничных торжествах в честь Дня народного единства в Чувашии примут участие около 30 тысяч человек. 1 ноября Чувашия присоединится к «Большому этнографическому диктанту», который будут писать на 50 площадках во всех муниципалитетах. С 2 по 4 ноября пройдут мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». 4 ноября основные мероприятия пройдут в Чебоксарах, наиболее массовые — митинг-концерт и республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». С учётом того, что 4 ноября ещё и День Казанской иконы Божьей Матери, в Чебоксарах состоятся крёстный ход и молебен под открытым небом.

Сплочению и межнациональному согласию способствуют не только совместные мероприятия, но и проводимая образовательная работа. В честь праздника в муниципалитетах пройдут информационные часы, литературные вечера, познавательные викторины, развлекательные программы, показы документальных фильмов, этнографические диктанты.

Напомним, что в школах изучают родные языки, что позволяет детям не только расширять свои знания, но и уважать культуру своего народа, его традиции, ценить историческое наследие. Ранее в Чувашии подавляющее большинство школьников в качестве родного языка для изучения выбрали чувашский язык, их оказалось более 83%. В качестве родного также изучают в школах татарский и мордовский языки. В министерстве образования Чувашии подчёркивают, что в регионе «созданы необходимые условия» «для получения образования на государственном языке РФ, государственных языках республик и языках из числа народов РФ».

Образование на родном языке получают и в детских садах: в 226 образовательных организациях работа с детьми организована на чувашском языке, в десяти — на татарском языке, в остальных 307 — на русском языке. В детсадах также проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие языков и культуры народов России. К примеру, республиканский конкурс-фестиваль «Хунав» («Ростки»), мероприятия на татарском языке «Дуслык бәйрәме» («Праздник дружбы»), «Сембелә бәйрәме» («Праздник урожая»), «Туган телем — иркә геләм» («Сохраним родной язык»).

Напомним, что в Чувашии проживают представители 115 национальностей.