Аддис-Абеба, , 19:52 — REGNUM Согласно пресс-релизу Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД), ожидается, что высокий риск наводнений сохранится в Восточной Африке из-за надвигающегося на регион тропического шторма под названием KYAR, который зарождается в северной части Индийского океана. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Режим выпадения осадков в Восточной Африке чувствителен к колебаниям температуры поверхности моря в Индийском океане, которая превышает среднегодовые значения с 2006 года и приводит к проливным дождям в регионе. Хотя трудно объяснить причину любого наводнения или других погодных катаклизмов одной причиной, проливные дожди, которые в настоящее время выпадают в регионе, вероятно, связаны с этим фактором постоянного нагрева Индийского океана.

Проливные дожди и наводнения уже привели к потере имущества и средств к существованию граждан в некоторых частях Эфиопии, Сомали, Южного Судана и Кении. Метеоролог Абубакр Салих Бабикер заявил: «Согласно нашим ежемесячным и сезонным прогнозам, дожди, превышающие обычные нормы, будут сохраняться в течение ноября и декабря. Мы призываем все государства принять необходимые меры для смягчения потенциальных последствий». По его словам, в северных районах региона, где урожай находится на стадии созревания, увеличение количества осадков создает риск прерывания созревания и сбора урожая.

Согласно отчету ИГАД, риск наводнений крайне высок, а чрезмерно влажные условия могут увеличить риск распространения вспышек грибковых и бактериальных заболеваний сельскохозяйственных культур, а также болезней домашнего скота, таких как лихорадка Рифт-Вэлли в наиболее подверженных эпидемиям регионах.