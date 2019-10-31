Красноярск, , 19:19 — REGNUM На Театральной площади Красноярска начали устанавливать новогоднюю ёлку, сообщает «7 канал Красноярск»

На место, где будет установлено новогоднее дерево, уже доставлены металлический каркас и искусственная хвоя. Рабочие приступили к сборке конструкции.

«На то чтобы поставить ель, потратят почти 9 млн рублей. Новогодние деревья установят также на площади Революции и на острове Татышев», — уточняет СМИ. Полностью подготовить Красноярск к Новому году власти планируют к 20 декабря.