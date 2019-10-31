Аддис-Абеба, , 19:50 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе открылась двухдневная конференция стран Африканского Рога по теме «Осуществление Глобального договора о беженцах: местные подходы к интеграции». В конференции приняли участие представители и заинтересованные стороны со всего восточноафриканского региона, в том числе министр мира Эфиопии Муфериат Камиль, исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве и посол Дании в Эфиопии Карин Поулсен.

Целью конференции является обмен опытом и определение возможностей для достижения целей Глобального договора о беженцах с акцентом на африканский подход к интегрированию беженцев в принимающие их общины. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем выступлении глава министерства мира Эфиопии Муфериат Камиль заявила, что Эфиопия рада принять эту конференцию в качестве продолжения своей давней и гордой истории приема беженцев на протяжении многих веков. «Справедливое партнерство и разделение ответственности являются ключом к успеху Соглашения о беженцах, чтобы беженцы и принимающие их стороны получали всю необходимую поддержку», — добавила она.

Региональный директор УВКБ ООН Клементина Нквета-Салами заявила, что «региональная конференция — это своевременная возможность подвести итоги достижений стран Африканского Рога в области реагирования на проблемы беженцев и выявить пробелы и проблемы, где странам требуется дополнительная поддержка.

Цель двухдневного мероприятия — придать ускорение действиям правительств стран Рога, частного сектора, международных организаций, неправительственного сектора и гражданских обществ по реализации нового Глобального договора о беженцах.