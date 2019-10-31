Москва, , 19:13 — REGNUM Последний день необыкновенно тёплого октября для жителей столицы выдался по-зимнему холодным и снежным. Максимальная температура воздуха в Москве составила — 2°…0°С. Снег, выпавший, 30 октября всё ещё покрывает московские улицы, на дорогах гололедица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Резкое похолодание связано с прохождением холодного атмосферного фронта над Центральным регионом. На сегодня значения средней суточной температуры на 2−3°С ниже климатической нормы, что характерно для середины ноября.

Снежный покров и минусовая температура продержатсявМоскведо выходных. По сообщению Гидрометцентра России, уже c 3 ноября температура воздуха в городе поднимется до 2…4°С выше нуля. На смену снегу придёт дождливая погода, местами будут отмечаться порывы ветра до 12−17 м/с.

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