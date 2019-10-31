Ростов-на-Дону, , 18:55 — REGNUM С 1 декабря 2019 года авиакомпания «Азимут» запускает прямой рейс из Ростова-на-Дону в Тель-Авива. Планируется, что рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Представители Министерства туризма Израиля подчеркнули, что Израиль с каждым годом привлекает все больше туристов, в том числе и из России. Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, рассказал порталу TRN, что «Мы также чувствуем интерес к Израилю от туристической отрасли Казани и Новосибирска, поэтому ведем переговоры и с консолидаторами рейсов из этих город о поднятии бортов в Тель-Авив».

На данный момент из России в Тель-Авив из производится 75 регулярных рейсов из 7 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Кавказские Минеральные Воды, и теперь — Ростов-на-Дону.