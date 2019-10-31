Сургут, , 18:51 — REGNUM Подходит к концу первый этап реконструкции Сквера геологоразведчиков в Сургуте — подземные работы уже закончены, в скором времени будет уложена плитка, завезены скамейки, спортивные снаряды, урны и освещение. Об этом сообщает местное информационное агентство «Уральский меридиан».

Отмечается, что инициатива сохранить и обновить сквер исходит от жителей города — именно они выбрали объект благоустройства в ходе реализации проекта «Бюджет Сургута Online», позволяющего жителям самим решать, на что будут направлены бюджетные деньги города. На реконструкцию Сквера геологоразведчиков было выделено порядка 5 млн рублей.

Отличительной особенностью нового облика сквера станут специальные стенды, на которых уличные художники смогут попрактиковаться в искусстве создания граффити на полностью законных основаниях.

Сообщается, что открытие обновленного Сквера геологоразведчиков намечено на конец ноября текущего года.