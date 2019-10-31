Москва, , 18:42 — REGNUM Российский союз туриндустрии (РСТ) оценил последствия временного закрытия дипмиссий Израиля в России и пришел к выводу, что это никак не скажется на российских туристах, сообщают «Известия».

30 октября посольства и консульства Израиля во всем мире временно приостановили свою работа из-за решения Министерства финансов страны изменить порядок работы обеспечения дипломатических представительств. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что, так как россияне могут ездить в Израиль без виз с 2008 года, закрытие консульств не коснется российских туристов. Она добавила, что с трудностями могут столкнуться у проживающих в России граждан тех стран, у кого с Израилем нет безвизового режима, и у самих граждан Израиля, потому что они теряют возможность обратиться за помощью в консульство.

Граждане России могут находиться в Израиле до 90 дней без необходимости получать визу и обращаться в консульство, те же правила действуют и в отношении граждан Израиля по отношению к России.