Курган, , 18:40 — REGNUM Курган 31 октября оказался в плену снегопада с дождём. Уборка городских территорий началась с раннего утра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

В очистке города от снега было задействовано 45 единиц дорожно-коммунальной техники. Наряду со специализированными машинами трудились более 50 рабочих.

Распределение противогололёдных материалов по территории Кургана выполняют 8 комбинированных дорожных машин.

Уборка снега с магистральных улиц столицы Зауралья будет продолжена ночью, чтобы не допустить замерзание снежных масс и грязи на проезжих частях.