Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что нотный и пленочный архив исторического Дома радио на Малой Садовой улице будет сохранен при реконструкции. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, передает корреспондент ИА REGNUM. Однако градоначальник осветил не все вопросы, на которые указал парламентарий, так что последний намерен направить письмо в Смольный повторно.

Напомним, ранее политики и деятели культуры, комментируя возможное расселение Дома Радио при переезде в Петербург Теодора Курентзиса, заявляли об абсолютном запустении исторической его части. Здание было построено в начале ХХ века, с 1930-х оттуда вещало ленинградское радио, включая годы блокады.

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Дом Радио принадлежит телерадиокомпании «Петербург». «После проведения ремонта в здании пленочный и нотный архивы, а также все то, что связано с Ольгой Берггольц и блокадным радио, останется на своих местах, а условия хранения указанных архивов существенно улучшатся», — говорится в справке, которую Беглов направил Вишневскому.

Чтобы быть в курсе, чиновники написали гендиректору телерадиокомпании Юрию Шалимову, чтобы тот предоставил более оперативную информацию о планах акционеров, а также ответил, считает ли он возможным публичное обсуждение вопроса сохранения исторического назначения Дома Радио.

Музей обороны и блокады Ленинграда заключил соглашение с компанией, по которому «объединение возможностей сторон будет способствовать деятельности по сохранению и доступу к уникальным экспонатам, связанным с героической обороной блокады Ленинграда».

«Распоряжение зданием осуществляется по усмотрению органов управления телерадиокомпании и не относится к компетенции исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», — объяснил Беглов. В связи с этим «собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия», если они не противоречат закону.

За подробностями губернатор Беглов отправил депутата Вишневского в комитет по печати и взаимодействию со СМИ, а именно к председателю Владимиру Рябоволу, приложив также его городской телефон.

Борис Вишневский остался недоволен таким ответом. Он заметил, что в своем запросе спрашивал, где именно будет проводиться оцифровка фонотеки Дома Радио — звуковой летописи города, и радиопостановок «золотого фонда» страны, и выделены ли для этого средства, сохранятся ли студии с уникальной акустикой для записи художественных программ высокой сложности, сохранится ли в Доме Радио «Радио Петербург» или иные радиостанции, намерен ли Беглов вмешаться и сохранить по большей части историческое назначение Дома Радио и поддерживает ли он идею публичного обсуждения судьбы здания.

«На большинство вопросов ответов нет. Хорошо, что обещают сохранение пленочных и нотных архивов, и того, что связано с Ольгой Берггольц и блокадным радио. Но ни слова о сохранении радиостудий, о сохранении «Радио Петербург» и других радиостанций. Никакого ответа на предложение о публичном обсуждении судьбы Дома Радио. В Комитет по печати, конечно, обращусь. Но сперва направлю повторный запрос для получения ответов, которых так и не получил», — заявил депутат.

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