Магас, , 18:14 — REGNUM В Ингушетии выявлено массовое нарушение закона о коррупции в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В нем уличены 24 чиновника ведомства, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Должностные лица представили декларации о своих доходах и доходах членов своих семей в 2018 году с серьезными нарушениями. Ряд из них указал неполные данные, а некоторые ‑ и вовсе недостоверные.

Так, среди нарушений были выявлены такие, как сокрытие сведений об имуществе и недвижимости, о полученных доходах от продажи автомобилей. Не указали чиновники и сведения о получении ежемесячных пособий и пенсий, а также точные суммы доходов по основному месту работы, адреса и площади имеющихся домов.

По итогам проверки в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства внесено представление. О его рассмотрении и наказаниях чиновников пока не сообщается.