Черкесск, , 18:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии устанавливают виновных в затоплении подвалов нескольких многоэтажных домов в городе Черкесске канализационными стоками. Тонет в нечистотах подвал дома по улице Карла Маркса, 46. А в домах №24, 38 и 38-А по улице Гражданской канализационные отходы даже вылились на поверхность.

В ситуацию вмешались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, виновником в том, что происходит, является «Водоканал». Компания отказалась обслуживать дворовые канализационные колодцы, сославшись на то, что дворовая сеть не находится у них на балансе.

Между тем колодцы не входят и в состав общей долевой собственности жителей многоквартирных домов и не относятся к ведению управляющих организаций.

Разобраться в ситуации активисты общероссийского народного фронта попросили и прокуратуру, и администрацию города. При этом сам ООО «Водоканал» просят срочно устранить последствия и причины затопления многоквартирных домов в Черкесске.