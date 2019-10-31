Москва, , 18:16 — REGNUM Специалисты из министерства жилья, городского и сельского развития Китайской Народной Республики заинтересовались развитием территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) в Москве. Об этом 31 октября сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Делегация министерства посетила промзону, чтобы увидеть этапы реализации проекта, начиная с выпуска градостроительной документации, заканчивая выходом строителей на площадку. Специалисты побывали в парке «Тюфелева роща» и на других объектах на территории бывшей промзоны. Также делегация ознакомилась с ходом работ по благоустройству набережной Марка Шагала.

Как отметил Сергей Лёвкин, в ближайшие годы планируется провести реорганизацию части территорий еще ряда промзон: «Калошино», «Фили», «Трикотажная», «Гавриково» и «Южное Бутово». В 2019 году на этих территориях планируется ввести 5,8 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 2,8 миллионов — жильё.