Нальчик, , 17:46 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попался на взятке местный житель. Мужчина, являясь представителем одной из коммерческих организаций, дал взятку сотрудникам электроснабжающей организации.

Сумма взятки составила 708 500 рублей. Она была дана за снижение суммы платы за потребленную электроэнергию. Злоумышленник действовал от имени своей компании, сообщили 31 октября в пресс-службе прокуратуры по региону. Однако его благие намерения по соблюдению интересов фирмы надзорное ведомство не оценило.

Оно возбудило дело об АП по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Решение по делу вынес мировой судья участка № 13 города Нальчика. Взяточнику назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

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