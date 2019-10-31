Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Воспитанников петербургских детских садов уже более года охраняют профессионалы, вместо вахтеров за порядком на территории детского дошкольного учреждения следят и контроль посетителей ведут сотрудники частных охранных фирм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказала заведующая одним из детсадов Петербурга, попросившая не называть ее имя.

По словам собеседницы агентства, с начала 2019 года все детские сады в Петербурге перешли на новую форму охраны. Если раньше в некоторых садах за обстановкой отвечали вахтеры, то теперь эта функция передана в руки сотрудника охранных предприятий. Ежегодно проводятся тендеры, где выбираются ЧОП, которые предоставляют своего сотрудника для охраны территории и осуществления контрольно-пропускного режима.

«В садах установлены камеры видеонаблюдения, по которым профессиональный охранник следит за порядком на вверенной ему территории. Также он ведет учет входящих-выходящих. Для этого есть журнал, куда он вводит данные того, кто пришел в сад, к кому он направляется, и так далее», — пояснила собеседница агентства.

Таким образом пройти внутрь детского сада неизвестному человеку не позволят, а на случай агрессивного поведения, есть «тревожная кнопка», которая незамедлительно отправляет сигнал на пульт дежурного. Собеседница также отметила, что «кнопка» также есть у заведующей и завхоза.

«Мы также проводим инструктаж как на рабочих совещаниях, так и на родительских собраниях, поэтому пройти в садик неизвестному не получится», — заверила она.

Напомним, нападение на шестилетнего воспитанника детского сада произошло в четверг, 31 октября, во время «тихого часа» в детском саду «Сказка» Нарьян-Мара. Пьяный мужчина с ножом зашел в спальню и ударил ножом в шею ребенка. От полученной раны малыш скончался до приезда скорой помощи.

Мужчину удалось задержать, ему предъявлено обвинение в «убийстве». Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

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