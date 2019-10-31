Владимир, , 17:28 — REGNUM Причиной увольнения главного врача Владимирской областной клинической больницы Людмилы Быковой стало «отсутствие системного подхода к организации здравоохранения». Как сообщила пресс-служба областной администрации, так расторжение контракта с Кулаковой прокомментировал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.

Глава ведомства рассказал, что в учреждении была нарушена маршрутизация пациентов из районов Владимирской области. Больница не принимала пациентов «по скорой», в том числе жертв ДТП. Это увеличивало нагрузку на другие больницы. Также в ОКБ нашли серьёзные нарушения в работе акушерско-гинекологического профиля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 октября, сразу после того, как стало известно об увольнении Быковой, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств, которые больница получила на закупку оборудования. При этом в областной администрации отметили, что решение уволить Быкову было принято ещё 25 октября.

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