Омск, , 17:20 — REGNUM В Омской области на территории одного из сёл введён карантин из-за случаев заболевания птиц псевдочумой.

Ограничительные меры из-за ньюкаслской болезни введены на территории села Почекуево Большереченского района. Приказ начальника Главного управления ветеринарии региона Владимира Плащенко опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечает издание «Омскрегион», карантин введён до 18 ноября. Жителям села запретили выпускать из помещений домашнюю птицу, посещать птицеводческие хозяйства, торговать птицей и птицепродуктами, а также вывозить их из населённого пункта.

Отмечается, что псевдочума выявляется в основном у птиц из отряда куриных, но ею могут заболеть также воробьи и голуби. Заболеть ньюкаслской болезнью может и человек — при пренебрежении правилами гигиены.