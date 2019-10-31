Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Трагедию в детском саду Нарьян-Мара, где преступник зарезал шестилетнего ребенка, можно было бы предотвратить, если бы вход в учреждение находился под профессиональной, а не формальной охраной. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM сказал генеральный директор ООО «Охранное предприятие «БОРС-БАЛТИКА» Дмитирй Курдесов.

Напомним, нападение на малыша произошло в четверг во время «тихого часа» в детском саду «Сказка», расположенном в доме № 7 на улице 60 лет СССР Нарьян-Мара (НАО). Напавший на шестилетнего мальчика 36-летний мужчина находился в алкогольном опьянении, и, по данным СМИ, пришел в детсад из-за галлюцинаций.

Как отметил собеседник агентства, начиная с 2019 года в Петербурге, Москве и других больших городах на охрану территорий дошкольных учреждений руководители обязаны нанимать не пенсионеров-вахтеров, а сотрудников лицензированных охранных фирм.

«Сейчас этому уделяется особое внимание, но практика такова, что с января текущего года в нашем городе и в Москве охранные предприятия нанимают через тендеры», — пояснил Курдесов.

Собеседник отметил, что помимо ЧОПа в детские сады часто приходят с внеплановой проверкой сотрудники Росгвардии и других правоохранительных органов.