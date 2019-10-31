Брянск, , 17:22 — REGNUM На четыре котельных Брянска, обслуживающих многоквартирные дома, могут полностью прекратить подачу газа. ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» принял это решение из-за долгов за уже поставленный природный газ. В конфликт вмешалась городская прокуратура, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Полное прекращение поставки ресурса грозит котельным ООО «Мир», ООО «Современный город», ООО УК «Славянская», ООО «Энергосервис». Газовики направили руководителям этих предприятий уведомления о прекращении поставки газа. В прокуратуре решили принять превентивные меры и напомнили, что из-за долгов одних несознательных граждан не должны страдать добросовестные потребители.

«Ресурсоснабжающей организацией не может быть обеспечено адресное ограничение коммунальной услуги. В данном случае ограничение подачи газа может повлиять на качество предоставления такой услуги добросовестным потребителям», — подчеркнули в прокуратуре.

Генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» объявлено предостережение о недопустимости введения ограничения подачи газа на котельные, обеспечивающие подачу коммунальных услуг населению. Рассмотрение мер реагирования контролируется прокуратурой.