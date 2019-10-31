Москва, 31 октября 2019, 17:18 — REGNUM Идея о создании в РФ студенческих медицинских отрядов полезна и своевременна, считает региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики» в Москве Дарья Белимова. Об этом она заявила 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, она отметила, что «Волонтёры-медики» также участвуют в популяризации проекта «Здоровая Москва». По мнению Белимовой, в столице РФ создана комфортная инфраструктура для того, чтобы все могли заниматься активным образом жизни, гулять, быть ответственными за себя и своих близких.
Напомним, как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на встрече с общественностью предложил создавать студенческие медицинские отряды, дабы студенты получили необходимую практику и поучаствовали в волонтёрском движении. Кроме того, глава государства поддержал идею об открытии в России «павильонов здоровья» в городских парках.