Москва, , 17:18 — REGNUM Идея о создании в РФ студенческих медицинских отрядов полезна и своевременна, считает региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики» в Москве Дарья Белимова. Об этом она заявила 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу президента РФ Владимира Путина.

«Мы занимаемся этой практикой уже шесть лет. В Москве зародилось движение на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, и ребята уже шесть лет отрядами и группами помогают медицинским организациям Москвы, — рассказала она. — Конечно, если говорить про студентов-медиков, то это хорошая практика, новые компетенции и хорошие специалисты в будущем. Мы профориентируем ребят в профессию начиная с 8-го класса. Мы работаем с молодыми специалистами и работаем над повышением медицинской грамотности москвичей и жителей столицы. Ну, а собственно, кто будет этим заниматься, если не медики?»

Кроме того, она отметила, что «Волонтёры-медики» также участвуют в популяризации проекта «Здоровая Москва». По мнению Белимовой, в столице РФ создана комфортная инфраструктура для того, чтобы все могли заниматься активным образом жизни, гулять, быть ответственными за себя и своих близких.

Напомним, как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин на встрече с общественностью предложил создавать студенческие медицинские отряды, дабы студенты получили необходимую практику и поучаствовали в волонтёрском движении. Кроме того, глава государства поддержал идею об открытии в России «павильонов здоровья» в городских парках.