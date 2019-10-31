Нальчик, , 17:16 — REGNUM Расследование дела об убийстве в Кабардино-Балкарии сотрудника отряда спецназначения МВД Карелии Александра Ф. скоро будет завершено. Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете.

«Допрошены все свидетели, в ближайшее время ожидается завершение производства экспертиз», — цитирует представителя следственного ведомства ТАСС.

По данным агентства, следствие будет завершено в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в совершении убийства по неосторожности предъявлено сотруднику подразделения специального назначения полка имени Ахмата Кадырова из Чечни. Подозреваемый своего участия в драке с сотрудником спецназа из Петрозаводстка не скрывает. Однако, стали ли его удары причиной смерти спецназовца, установит экспертиза.

Драка между двумя сотрудниками полиции произошла 18 октября в филиале Краснодарского университета МВД России, расположенном в Нальчике в Кабардино-Балкарии. В вузе сообщили, что в настоящее время привлечены к строгой дисциплинарной ответственности 12 сотрудников филиала.

Читайте также: Полицейский в Нальчике скончался после травм, полученных в драке с коллегой