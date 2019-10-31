Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В центре Петербурга на дом XIX века решили прикрепить лепнину из пенопласта. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Работы ведутся на фасаде дома №19 по Среднему проспекту Васильевского острова.

«На доме восстанавливают лепнину. В нахлест. Она такая легкая, что ее просто могут держать в одной руке чуваки, и неизвестно, что за материал. Загадочно», — заинтересовалась происходящим участница проекта «Двери с помоек», который в северной столице занимается спасением старинных дверей, окон, печей и паркетов.

Петербурженка записала видео, на котором запечатлены куски белого материала, валяющиеся у фасада, и исследовала происходящее подробнее, выяснив, из чего рабочие лепят исторический облик здания.

«Это реально пенопластовая лепнина. И она будет на фасаде домов. Что-то пошло не так вообще в этом городе», — прокомментировала ситуацию свидетельница.

Дом №19 по Среднему проспекту В.О. был возведен в 1873 году по проекту российского академика архитектуры Павла Нотбека.

Заметим, это не первый случай уродования старинных зданий в Петербурге в процессе «капитального ремонта». Например, ровно год назад лепнину на фасаде дома №1/3 по Малому проспекту Петроградской стороны рабочие «восстановили» монтажной пеной. А в августе 2018 года рабочие просверлили дыру в барельефе ангела на фасаде дома на Ропшинской улице, чтобы закрепить ливневку.

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