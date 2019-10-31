Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Соцсеть Facebook вскоре предложит своим пользователям функцию шифрования аудио и видеозвонков. Об этом 31 октября сообщила на своей странице в Twitter известный аналитик и инсайдер кремниевой долины Джейн Манчун Вонг.

https://twitter.com/wongmjane/status/1189720527545327616

Она опубликовала скриншот, который показывает, что Facebook уже сейчас тестирует эту функцию в своём приложении Messenger. Кроме того, эксперт сообщила, что компания работает над тем, чтобы её основное приложение получило функцию голосового помощника.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook разрабатывает меры защиты детей от педофилов, поскольку власти США выступили с критикой инициативы по введению шифрования сообщений. Один из их аргументов заключается в том, что это позволит преступникам безнаказанно общаться с детьми и будет препятствовать работе правоохранительных органов.

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