Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM В Екатеринбурге 31 октября был дан старт строительству Ледовой арены. Она рассчитана на 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба УГМК.

Символические часы с обратным отсчётом времени до окончания строительства запустили глава Минстроя России Владимир Якушев, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава УГМК Андрей Козицын.

«Это знаковое событие для Екатеринбурга», — подчеркнул Якушев. Он выразил уверенность в том, что объект будет построен, и поздравил собравшихся с началом строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к строительству Ледовой арены началась в 2018 году. Ранее здесь находилась так и недостроенная телевизионная башня.