Владикавказ, , 16:48 — REGNUM В Северной Осетии отметят День народного единства множеством мероприятий, среди которых спортивные, творческие и познавательные. Так, с самого утра на ипподроме в Беслане состоятся традиционные скачки, сообщили 31 октября в пресс-службе главы региона. Наездники поборются за солидный призовой фонд — 500 тыс. рублей.

Здесь же будут организованы сельскохозяйственная ярмарка и праздничный концерт с участием мастеров искусств республики. В столице Северной Осетии основные праздничные мероприятия пройдут на площади Воссоединения у монумента «Дружбы народов» и в Парке культуры и отдыха имени К. Хетагурова.

Следить за соблюдением порядка на улицах городов и сел в День народного единства будут около 2000 сотрудников полиции.