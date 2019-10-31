Москва, , 16:50 — REGNUM Первые две линии Московских центральных диаметров (МЦД) будут запущены 21 ноября. Об этом 31 октября рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, сообщает ТАСС.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут действовать три тарифные зоны: «Центральная», стоимость проезда на которой составит 38 рублей, «Пригород», где разовая поездка будет стоить 45 рублей и «Дальняя», цена которой будет складываться из 23 рублей за каждую зону пригородных поездов до границ МЦД плюс 45 рублей по МЦД.

Помимо первых двух линий МЦД планируется построить ещё три. Предполагается, что Центральные диаметры будут перевозить свыше 90 млн пассажиров в год.

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