Москва, , 16:40 — REGNUM В связи с убийством шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает вернуть смертную казнь.

«В Нарьян-Маре мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал шестилетнего мальчика. Всё произошло во время тихого часа в детском саду «Сказка». Кто-то ещё остаётся противником смертной казни?» — написал Миронов в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нарьян-Маре после убийства ребёнка в детском саду уголовные дела возбуждены и в отношении убийцы, и в отношении сотрудников учреждения.

Законопроект о частичной отмене моратория на смертную казнь для детоубийц намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России», сообщил Миронов 15 октября. На инициативе авторы настаивают после трагедии в Беслане.