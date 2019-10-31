Ногайский район, Дагестан, , 16:41 — REGNUM Полиция в Дагестане задержала двоих подозреваемых в краже нескольких сотен голов мелкого рогатого скота с территории сельскохозяйственного кооператива (СПК). Ими оказались 37-летний житель республики и его 46-летний напарник из Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе МВД Дагестана.

Установлено, что с июня по октябрь 2019 года подозреваемые, работавшие чабанами в СПК в Ногайском районе республики, растратили вверенные им почти 450 голов мелкого рогатого скота на сумму более 3 млн рублей.

Мужчины признались, что с начала лета, приблизительно раз в месяц, вывозили овец и коз с территории фермы и продавали на животноводческих рынках, оценив каждую особь в 5 тыс. рублей.

Для того, чтобы нехватка животных в общем стаде оставалась незамеченной, злоумышленники вывозили живой товар небольшими партиями — по 20 — 40 голов. В период пересчета поголовья подозреваемые просили чабанов с соседних ферм на время предоставить им мелкий рогатый скот, а после проверки возвращали животных.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Расследование дела продолжается.