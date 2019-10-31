Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM В Петербурге разработали законопроект, который обяжет компенсировать любые вырубленные деревья, включая зеленые зоны без статуса х зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), новым озелением. Автором документа выступила депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас компенсация полагается только за те вырубленные деревья и кустарники, которые расположены на территориях зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), защищенных законом, на территориях, «выполняющих специальные функции» (как правило, это газоны вдоль дорог), в скверах при больницах и подобных зонах, а также в защитных лесах и на особо охраняемых природных территориях.

Однако в городе есть небольшие зеленые зоны, например, внутри дворов, вдоль дорог и другие, которые не имеют никакого официального статуса. Ответственность за них несут районные администрации, но по существующем закону при вырубке или повреждении таких деревьев высаживать новые рядом никто не обязан. Надежда Тихонова предлагает распространить практику компенсационного озеленения на все без исключения зеленые зоны Петербурга, учитывая, что город остается наименее «зеленым» мегаполисом в Европе.

«Ко мне обратились жители нового жилого комплекса вблизи набережной реки Охты, где при санитарной рубке уничтожили около 500 деревьев. При этом новые растения никто не высадил. Стали разбираться, почему, и нашли такой пробел в законодательстве — если деревья или кустарники расположены в «неофициальных» зеленых зонах, то компенсационное озеленение не предусмотрено. В Петербурге остро стоит проблема нехватки зеленых зон. Поэтому их нужно сохранять, преумножать, ну и, конечно, сажать новые деревья вместо вырубленных», — убеждена депутат.

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Напомним, накануне петербургский парламент большинством голосов «Единой России» одобрил застройку «Сада на Неве» квартирами для судей Верховного суда. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров не позволил выступить «яблочнику» Борису Вишневскому перед голосованием в третьем чтении. Позднее Вишневский заявил, что петербуржцев «обманули», когда выделили взамен «Сада на Неве» якобы шесть небольших зеленых участков, включенных в ЗНОП, так как они представляют собой не скверы, а просто «зеленые» полоски вдоль бульваров.

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