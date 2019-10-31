Кош-Агачский район, , 16:26 — REGNUM Школа в селе Джазатор Республики Алтай приостановила свою деятельность на 12 дней по решению суда. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону, поводом для этого стали результаты проверок уровня искусственной освещённости в классах.

Выяснилось, что в девяти кабинетах показатели ниже гигиенического норматива в 2−10 раз.

«При нормативе 200−400 лк для учебных классов, в кабинете № 12 для обучения школьников начальных классов освещённость составила 17 лк, в кабинете информатики — 56 лк, в кабинете труда для девочек — 61 лк — при нормативе от 300 до 600 лк», — отметили в управлении.

Отмечается, что подобное освещение создаёт реальную угрозу здоровью школьников. Суд согласился с доводами Роспотребнадзора и закрыл школу на 12 дней, поскольку «менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания».

Руководству школы теперь предстоит в этот срок исправить все нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области суд на время запретил использовать кабинет химии-физики в Тисульской школе. Выяснилось, что уровень искусственной освещённости в классе также не соответствует норме.

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