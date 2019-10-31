Владикавказ, , 16:15 — REGNUM В Северной Осетии состоялся суд над бывшим председателем комитета по занятости населения Ларисой Каболовой. Чиновницу, которая, как оказалось, работала по поддельному диплому о высшем образовании, обвинили в мошенничестве и дали ей четыре года условно.

О приговоре суда сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе регионального управления ФСБ. Как сказано с сообщении, экс-чиновнице, кроме условного наказания, запретили в течение одного года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах госвласти.

Напомним, в отношении Каболовой было возбуждено три уголовных дела. Главу ведомства обвинили в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на поддержку самозанятости населения. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, она была причастна к мошенничеству с республиканской недвижимостью.

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