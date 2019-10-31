Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» предложит три дополнительных прямых рейса по маршруту «Екатеринбург-Москва» на период новогодних каникул, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Дополнительные рейсы будут доступны 28 декабря 2019 года и 4 и 11 января 2020 года — в самый зимний сезон. На каждом из рейсов будут предложены как билеты в эконом-класс, так и в бизнес.

Стоимость билетов в одну сторону начинается с 18 608 рублей, туда-обратно — от 31 603 рубля.