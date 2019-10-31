Барселона, Испания, , 16:07 — REGNUM Испанская марка Mango совместно с другими 23 компаниями из сферы моды и текстильной промышленности присоединилась к экологическому проекту Fashion Pact. Об этом сообщает Buro 24/7.

Fashion Pact направлен на улучшение глобальной ситуации в сфере экологии по трем основным направлениям: борьба с глобальным потеплением, охрана океанов и сохранение биологического разнообразия. Компании, участвующие в данном соглашении, совместными усилиями будут сводить к минимум негативное воздействие модной индустрии на природу.

Ранее 250 брендов и 56 предприятий также присоединились к данной инициативе. Уже в сентябре 2020 года будут опубликованы результаты участников проекта.