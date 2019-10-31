Минеральные Воды, Ставропольский край, , 16:11 — REGNUM Четверых полицейских на Ставрополье будут судить за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Они сначала изъяли у местного жителя выращиваемые им наркосодержащие растения, а затем продали их ему же, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Перед судом предстанут замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Минераловодскому городскому округу Евгений Кривцов, его подчиненные Марат Коков и Александр Козлов, а также участковый полиции Яков Галустян. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий, незаконный сбыт наркотиков, получение взятки и фальсификацию доказательств.

По версии следствия, в августе 2018 года обвиняемые при обследовании домовладения жителя Минеральных Вод обнаружили небольшую плантацию наркосодержащих растений. Полицейские пригрозили мужчине уголовным делом, но при этом предложили закрыть вопрос за взятку в 150 тыс. рублей.

Получив деньги, фигуранты дела продали хозяину изъятые у него же растения. Кроме того, по итогам своего визита к потерпевшему сотрудники полиции подделали материалы оперативно-разыскной деятельности о якобы выявленном ими преступлении, которые затем передали в орган предварительного расследования для возбуждения уголовного дела.

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