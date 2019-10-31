Москва, , 16:03 — REGNUM На Неделе моды в Москве прошел показ бренда дизайнера и телеведущей программы «Ревизорро» Елены Летучей. Об этом сообщает FashionUnited.

Дебютное шоу состояло из базовых вещей классического кроя. Елена решила ориентироваться на широкую аудитории, показав на подиуме собственную вариацию легендарного маленького черного платья, однотонных купальников и топов.

Автор привлекла внимание к своему проекту, украсив лица и тела моделей провокационными надписями: «Я не убираюсь дома», «Не оставляю следов», «Вижу ваши грязные мыслишки».