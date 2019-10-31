Екатеринбург, , 16:01 — REGNUM 50,2 млн рублей готовы выделить екатеринбургские чиновники на цветовое оформление двух улиц — Свердлова и части проспекта Ленина — во время праздников в 2020 году. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок, сообщает местный интернет-портал 66.ру.

Световые декорации должны быть размещены на фонарях уличного освещения и работать в период крупных праздником, всего не менее 15 раз. Таким образом, праздничное освещение в даты проведения одного торжества обойдется городу в 3,4 млн рублей.

Интернет-портал 66.ру сообщает, что ранее был проведен конкурс, предусматривавший разработку современной системы управляемой праздничной иллюминации стоимостью 6,3 млн рублей.

В прошлом году жители Екатеринбурга сетовали, что город не успели подготовить к празднованию Нового года, из-за чего облик города не вызывал позитивных эмоций. После этого мэр Александр Высокинский принял решение сделать постоянную систему праздничного оформления города.