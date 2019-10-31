Сеул, , 16:08 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему компенсаций за причинение вреда здоровью в результате ДТП. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Альянса за безопасность жизни.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1030 человек старше 20 лет, 92,2% респондентов согласны с увеличением материальной ответственности водителя автомобиля, севшего за руль в нетрезвом виде, 5,4% — придерживаются другого мнения, 2,4% — воздержались от ответа.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, если ДТП привело к ущербу для здоровья людей, то «пьяный» водитель выплачивает пострадавшей стороне до 3 млн вон (~$2600), если страдает только транспортное средство — до 1 млн вон (~$860).

28,6% респондентов считают, что виновник аварии должен возместить часть ущерба, 21,8% — возместить сумму в двойном размере. Кроме того, 46% респондентов отметили, что размер материальной ответственности необходимо увеличить до 5−10 млн вон ($4300~$8600).

Специалисты отмечают, что после введения «Закона Юн Чхан Хо», количество несчастных случаев с участием водителей в нетрезвом виде сокращается, однако их число по-прежнему высоко.

«Закон Юн Чхан Хо» — неофициальное название поправок к закону, которые определяют наказания при ДТП. Названо по имени погибшего в сентябре 2019 года военнослужащего, сбитого водителем в состоянии сильного алкогольного опьянения.