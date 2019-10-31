Москва, , 15:55 — REGNUM Ввиду близящегося открытия Московских центральных диаметров (МЦД), принято решение о реорганизации и благоустройстве территорий, находящихся в радиусе 1,5 км от будущих станций. Об это сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Речь идет о территории близ станций будущих МЦД-1 (Одинцово — Лобня) и МЦД‑2 (Нахабино — Подольск). В настоящее время Институтом Генплана Москвы ведется разработка проектов благоустройства 21 зоны, предполагающих создание общественных пространств, велоинфраструктуры, пешеходных зон и реорганизацию пристанционных территорий на Белорусском, Савёловском, Рижском и Курсом направлениях Московской железной дороги.

Всего будет благоустроено свыше 1000 га территории, из которых 400 га расположено близ станций МЦД-1, а еще 620 — близ станций МЦД-2. Реорганизация пространства будет производиться с учетом уже существующих пешеходных маршрутов и потенциала перспективных зон, а к настоящему моменту уже составлены рекомендации по использованию архитектурных форм, функционального освещения и видов зеленых насаждений на благоустраиваемых территориях.