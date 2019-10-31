Москва, , 15:49 — REGNUM По данным исследования, проведенного сервисом онлайн-бронирования B2B. Ostrovok, большинство российских турагентов путешествуют в среднем 3−4 раза в год, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В опросе приняли участие более 500 турагентов из 75 городов России. 37% из них ответили, что путешествуют 3−4 раза в год, вторым по популярности (32%) стал вариант «1−2 раза в год». Еще 17% турагентов путешествуют 5−6 раз в год, и лишь 14% — чаще. Большинство респондентов проводят от 7 до 10 дней вне дома (63%), поездки на 3−4 дня и 5−6 дней также пользуются популярностью. В более продолжительные турпоездки отправляет каждый десятый респондент.

Целью опроса было выяснить, действительно профессия турагента подразумевает постоянные переезды и путешествия. Результаты показали, что в среднем турагенты действительно путешествуют чаще, чем россияне других профессий.